ليبيا الان

دي مايو : لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شدد وزير الخارجية الإيطالي  لويغي دي مايو إن  على أنه لايوجد أي مخرج من الازمة الليبية الراهنة  الا التسوية السياسية ، مؤكدا  أن اولويات بلاده بخصوص ليبيا هو تجنب التصعيد العسكري .
قال  ” لويغي دي مايو ”  إن أولوية سلطات بلاده بشأن ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد ، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها».
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، متحدثًا الخميس عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما: « نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف».

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بوابة افريقيا الاخبارية

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