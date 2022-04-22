المرعاش: وصول بلحاج إلى طرابلس يعد مؤشرًا خطيرًا

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا، أولها وأهمها تأكيد قدرتها على شرعيتها ودخولها العاصمة طرابلس وإزاحة حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محذرًا من أن فشلها في تحقيق ذلك خلال الأسبوعين القادمين، سيحولها لحكومة موازية بدون أي صلاحيات.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن وصول ثلاثة من رؤوس الإرهاب في ليبيا ممن شاركوا في حروب افغانستان إلى طرابلس، بيهم عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة، يعد مؤشرًا خطيرًا على ما يخطط له آل الدبيبة، بشأن تسليم العاصمة طرابلس.

وحول ملف النفط، قال المرعاش: إنه محوري في الصراع الليبي، فتحول إلى سلاح قوي يستخدم من كل الأطراف. مؤكدًا أن وقف انتاج وتصدير النفط يعني قطع الشريان المالي الذي تعيش عليه حكومة الدبيبة، ويضعها أمام صعوبات كبيرة في تلبية طلبات الميليشيات الموالية لها، وكذلك تمويل الفساد والنهب الذي ترعاه لشراء الذمم ومعاقبة مناطق ليبيا الأخرى المناوئة لها.

وأشار إلى أن إيقاف إنتاج وتصدير النفط يبقى الخيار السلمي الأفضل للتخلص من حكومة الفساد في طرابلس، لأنه سيحرمها من دفع مزيد من الأموال لميليشيات طرابلس، وسيضغط على الدول الداعمة لها، لمراجعة مواقفها وإجباره على الرحيل، إذا كانت تريد تعويض النفط الروسي.

أما عن مدى قدرة باشاآغا على تجاوز تلك التحديات فأكد المرعاش أنه سيبقى مرهونًا بدخوله إلى طرابلس بأسرع وقت ممكن، سلمًا أم حربًا، مشيرًا إلى أن خطوة كهذه سيمكنها من العمل في كل مناطق ليبيا وسيجعلها تحظى بدعم الجيش والبرلمان.

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