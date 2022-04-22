معيوف :‏ليبيا فقدت نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط

قال المستشار في قطاع النفط والغاز عبد الجليل معيوف إن ‏ليبيا فقدت نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط.

معيوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” ، أضاف أن إغلاق النفط في أي حقل يؤثر بدرجة سلبية على الإيرادات، كما يؤثر على الطلب العالمي في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح أن الضرر الأكبر يقع على المكامن النفطية في ليبيا، كما يؤثر على الآبار والمعدات السطحية في الحقول.

وأشار إلى أن الهدر الذي حصل في الميزانية من قبل حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة يمثل أزمة كبيرة، خاصة أن جميع الأموال التي أنفقتها الحكومة من ديسمبر الماضي، هي خارج النظام المالي.

ولفت إلى أن صرف الميزانية كان يجب اقتصاره على المشروعات الليبية دون إهدارها في تحركات خارجية ليس منها فائدة في ظل الأوضاع التي تعانيها ليبيا.