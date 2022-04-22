باشاغا يؤكد لوليامز ضرورة التوزيع العادل والإدارة الشفافة لعائدات النفط

تلقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اتصالاً هاتفياً من مستشارة الأمين العام، ستيفاني ويليامز، وذلك لمناقشة نتائج مشاورات اللجنة المكلفة بإعداد إطار دستوري توافقي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد باشاغا، خلال الاتصال، على ضرورة التوزيع العادل والإدارة الشفافة لعائدات النفط، حتى لا تستخدم لأغراض سياسية، مضيفا أن الحكومة خلال اجتماعها أمس في سبها، قررت زيارة الحقول النفطية والوقوف على أسباب الاغلاقات ومعالجتها.

بدورها أوضحت وليامز انها أطلعت فتحي باشاغا، على نتائج المشاورات التي أجريت في الفترة من 13 إلى 18 أبريل في القاهرة مع اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.