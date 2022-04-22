«غارديان»: نقل عناصر «فاغنر» الروسية من ليبيا إلى جبهة دونباس الأوكرانية .

قالت جريدة «غارديان» البريطانية أن «مجموعة فاغنر» الروسية نقلت معظم المرتزقة من عساكرها الذين كانو يقاتلون في ليبيا الى دونباس بجبهة أوكرانيا. جاء ذلك ضمن التقرير الذي نشرته حول نشرروسيا ما يقارب 20 ألف مرتزق من سوريا وليبيا وبلدان أخرى في هجومها الجديد في منطقة دونباس الأوكرانية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونقلت الصحيفة عن مسئول اوروبي قوله: (إن المرتزقة تم إرسالهم إلى المعركة دون معدات ثقيلة أو مركبات مدرعة، وأن تقديرات تورط المرتزقة على الأرض في شرق أوكرانيا تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألفًا).

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غارديان: تنقلات «فاغنر» من سورية وليبيا

وأوضح المسئول الأوروبي أنهم شهدوا بالفعل بعض التنقلات من سورية وليبيا إلى منطقة دونباس الشرقية، وأنه يتم استخدام هؤلاء الأشخاص بشكل أساسي ككتلة ضد المقاومة الأوكرانية، مؤكدا أنهم مشاة ليس لديهم أي معدات أو مركبات ثقيلة .

وذكرت «غارديان» أنه عُرض على الجنود السوريين السابقين رواتب شهرية تتراوح بين 600 دولار و 3000 دولار، حسب الرتبة والخبرة، للقتال في أوكرانيا . ويجري الدفع بالمرتزقة في المحاولة الروسية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من شرق أوكرانيا، في ما وصفه مسئولو الدفاع الغربيون بأنه اندفاع لتحقيق نوع من النصر الذي يمكن أن يعلنه فلاديمير بوتين في العرض العسكري في 9 مايو المقبل في موسكو لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية . وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من الصعب تحديد رقم المرتزقة وتقسيمه بين السوريين والليبيين وغيرهم من المقاتلين الذين جندتهم شركة المرتزقة الروسية «مجموعة فاغنر».