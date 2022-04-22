عقب وصوله طرابلس بلحاج يدعو إلى دعم المسار السلمي للخروج ليبيا من أزمتها

العنوان-طرابلس

وصل عبدالحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن، القيادي السابق فيما يعرف بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” إلى طرابلس، الخميس، داعيا إلى الحوار ودعم المسار السلمي للخروج من الأزمة الراهنة، وفق بيان نشره عبر صفحته بـ فيسبوك.

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرها بلحاج على صفحته، لحظة وصوله إلى منزله في منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس، في حماية مسلحين، قبل أن يتحدث في جلسة أمام عدد من أهالي المنطقة.

وبلحاج، يعد أحد أبرز القيادات الليبية المطلوب اعتقالها من قبل مكتب النائب العام، بشبهة ارتكابه جرائم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

ودعا بلحاج، في بيانه، “كافة الوطنيين للتجرد من المصالح الحزبية أو الأيديولوجية والمصلحية الضيقة، للتآزر من أجل حماية السلم المجتمعي، وفتح حوارات موسعة حول القضايا الوطنية الجامعة”.

وشدد على أن طرابلس عاصمة كل الليبيين، ويحرص أبناؤها وكل القوى الفاعلة المتواجدة بها على تجنيب ليببا خطر عودة الحرب.

ونفى رئيس حزب الوطن الاشتراك في أي جهود لعرقلة سلمية العملية السياسية، وقال إنه أبدى انفتاحا على كافة القوى الوطنية الساعية للمصالحة الوطنية.

وقال إنه سيواصل عقد لقاءات مع كافة الفاعلين بالقضية الليبية بعيدا عن أي مصالح سياسية متعلقة بتقاسم السلطة، أو تهديد وحدة الليبيين، داعيا في الإطار نفسه إلى دعم جهود الحوار التي تقوده البعثة الأممية في ليببا، وكذلك القوى الوطنية من كافة مناطق ليبيا التي تلتزم بمنع الحرب أو الاقتتال.

وأعلن بالحاج تمسكه بالمسار السلمي لمعالجة كل خلافات الليبيين، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية لاستعادة دور الدولة في خدمة الليبيين وحماية سيادة البلد.