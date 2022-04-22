ويليامز تشدد على تجنب استخدام النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية

شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة النأي عن استخدام النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية.

ودعت ويليامز، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إلى إنهاء إغلاق النفط، مشيرة إلى أنها اتفقت معه على أن العائدات، التي تعد بمثابة شريان الحياة لليبيين؛ يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأن يتم توزيعها بشكل منصف بين جميع الليبيين، وفق تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأكدت المستشارة الأممية ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في ليبيا، مشيرة إلى أنها أطلعت باشاغا على نتائج المشاورات التي جرت في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 من أبريل مع اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والدولة؛ بهدف إعداد إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في إطار زمني محدد وفي أقرب وقت ممكن.

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