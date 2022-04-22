الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا وارتفاع في درجات الحرارة

بنغازي 22 أبريل 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية؛ الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الجمعة ملخص عام: أجواء متقلبة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا، وارتفاع في درجات الحرارة بينما تنخفض اليوم بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-29)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى (60)كم/س مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على اغلب المناطق معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30- 35)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، ولا تتجاوز (30)مْ على غدامس .

الكفرة – السرير – تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 38) مْ. (وال) ف و/ ر ت

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