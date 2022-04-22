الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا وارتفاع في درجات الحرارة

بنغازي 22 أبريل 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية؛ الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الجمعة ملخص عام: أجواء متقلبة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا، وارتفاع في درجات الحرارة بينما تنخفض اليوم بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي.
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-29)مْ.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.
الرياح: جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى (60)كم/س مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على اغلب المناطق معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30- 35)مْ.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، ولا تتجاوز (30)مْ على غدامس .
الكفرة – السرير – تازربو:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 38) مْ. (وال) ف و/ ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك