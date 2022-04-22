خسائر ليبيا من الإغلاقات تتجاوز 50 مليون

أخبار ليبيا 24

كشف وزير النفط والغاز محمد عون، عن تجاوز حجم الخسائر جراء إغلاقات النفط 50 مليون دولار يوميا.

وأوضح عون في تصريحات إعلامية أن إنتاج ليبيا من النفط الخام كان قبل الأزمة كان يبلغ مليون و200 ألف برميل يوميا، و 2 مليار ونصف غاز يوميا.

وأضاف عون أن الإنتاج انخفض 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا .

واوضح أنّ الاضطرابات السياسية الأخيرة خفضت إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن بلغ قرابة 1.2 مليون يوميا.

وكشف وزير النفط، عن حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا نتيجة إغلاق عدد من حقول النفط. والتي تتراوح بين 50 و70 مليون دولار يوميا.

وأكد عون أنّهم شكلوا لجنة لإعداد تقرير تفصيلي عن تأثيرات إغلاق حقول النفط. موضحا أنّ حكومة الوحدة الوطنية وضعت خطة لتحقيق إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، بحلول نهاية العام.

وجدد عون مطالبته بعدم الزج بقطاع النفط في الخصومات السياسية باعتباره الثروة الوحيدة للبلاد. داعيا المسؤولين لعدم الموافقة على دخول الإنتاج النفطي في المساومات السياسية.