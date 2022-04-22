وثيقة مسربة: الدبيبة في زيارة إلى تونس لمدة أسبوع لهذه الأسباب

كشفت وثيقة مسربة عن اعتزام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة زيارة تونس لمدة أسبوع كامل بمرافقة وفد من كبار المسؤولين في حكومته.

وذكرت الوثيقة إن الدبيبة يزور تونس في مهمة عمل “باسم الدولة الليبية” ضمن وفد يضم وزراء الداخلية والمالية والتجارة والثروة البحرية ورؤساء الأركان والمخابرات والأمن الداخلي بالإصافة إلى عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى تونس بعد أيام قليلة من زيارته الجزائر في وفد مشابه ما يرجح سعيه للإبقاء على مشروعية أصبحت مهددة بعد تصويت مجلس النواب على حكومة فتحي باشاغا.