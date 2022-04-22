وليامز تُطلع باشاغا على نتائج اجتماعات القاهرة

العنوان-طرابلس

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إنها شددت خلال اتصال مع فتحي باشاغا، “المسمى من مجلس النواب الليبي كرئيس وزراء مكلف، على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية”.

وأعلنت وليامز في سلسلة تغريدات عبر تويتر عن تفاصيل الاتصال مشيرة أنها دعت إلى إنهاء إغلاق النفط، مع تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد.

وأوضحت وليامز إنها تفاهمت مع باشاغا على ضرورة إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، مع توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين.

وأكدت وليامز أنها أطلعت باشاغا على نتائج مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، والتي هدفت إلى وضع إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في جدول زمني محدد وبأسرع وقت ممكن.