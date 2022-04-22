الكبير يشارك في اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية لبحث التخفيض من ارتفاع ديوان القارة

ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الخميس في اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية، برئاسة رئيس التجمع الأفريقي نادية العلوي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية الأفارقة.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي تحرير التمويل من أجل التعافي والتخفيض من ارتفاع الديون والتغير المناخي والأزمة الروسية الأوكرانية.

هذا ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولين لسنة 2022.

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