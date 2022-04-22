دي مايو يشدد على تجنب التصعيد العسكري في ليبيا

العنوان-روما

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الخميس، على أن أولوية بلاده تجاه ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، لما له من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بكاملها.

وبحسب وكالة آكي جاء ذلك خلال كلمة لدي مايو عبر الإنترنت بمقر كلية لويس بالعاصمة الإيطالية، حيث أشار إلى أن بلاده تعتقد بأنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة في ليبيا غير تسوية سياسية بين الأطراف، لافتاً إلى إن روما تراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا.

وتتزامن تصريحات دي مايو مع ما تشهده ليبيا من تطورات متسارعة، تجلى آخرها في إقدام محتجين على غلق بعض الحقول والموانئ النفطية في عدد من المناطق الليبية.