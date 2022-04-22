السيطرة على حريق قرب المحطة الغازية بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت فرق السلامة العامة، من السيطرة على حريق شب بالمزرعة الملاصقة بمحطة جنوب طرابلس الغازية.

وأوضحت شركة الكهرباء، أن بلاغا ورد من الإدارة العامة للتحكم عن وجود حريق بالمزرعة. فتم إبلاغ مناوبي قسم الإطفاء والإنقاذ بالتوجه مباشرة بسيارة الإطفاء إلى الموقع لأجل تنفيذ عمليات الإطفاء. باعتبار أن المحطة متكاملة ما يصنفها من المحطات التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد يصل الحريق إلى داخل المحطة بسبب الأحمال الحرارية المنتقلة بفعل تيارات الهواء القوية (الرياح).

وأضافت الشركة أن إدارة السلامة العامة قد قامت خلال الفترة الماضية بعملية تنظيف واسعة وإزالة كافة الأعشاب الجافة. ومخلفات الأشجار من المحطة الأمر الذي يجعل من إنتقال النيران داخل المحطة أمراً مستحيلاً.

وبينت الشركة أنه بمعاينة الحريق اتضح أنه اشتعل بالأعشاب الجافة بالمزرعة. فتم مكافحته بمد خطوط الإطفاء للخراطيم السريعة وتسخير كافة الجهود للسيطرة الكاملة على الحريق والتأكد من إخماده .