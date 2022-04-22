خلال تفقده مطار سبها الدولي.. رئيس الحكومة يؤكد الشروع في تنفيذ الإصلاحات

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن تطوير المطارات الرئيسة والطرق المؤدية إليها من أولويات الحكومة؛ من أجل التخفيف من معاناة المواطنين، مضيفا بأنه يجب أن لا يفكر المواطن الليبي في كيفية التنقل من مدينة لأخرى، فليبيا بلد كبير يجب أن تربطه مواصلات سريعة ومنتظمة وغير مكلفة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لباشاغا بمطار سبها الدولي رفقة نائبه سالم الزادمة ووزراء الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور والطيران المدني هشام أبو شكيوات والصحة عثمان عبد الجليل للاطلاع على سير العمل بالمطار.

وأشار باشاغا إلى أن الحكومة على دراية تامة بما يعانيه أهل الجنوب من عدم انتظام الرحلات ونقص الاحتياجات الأساسية وارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن حكومته ستشرع في تنفيذ الإصلاحات ولن تقدم وعودا كغيرها من الحكومات.