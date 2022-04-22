كورشيد: الدبيبة لا يعتبر نفسه صديقا لتونس ويعتقد أن جزءا كبيرًا من أمواله وأموال عائلته صودرت من البنك المركزي التونسي

قال رئيس حزب الراية التونسي مبروك كورشيد أنهم ”أطاحوا بالسلطة المستقرة بليبيا في عهد القذافي من أجل الفوضى لا ليعيدوا الاستقرار”.

وأضاف كورشيد، في تصريحات إذاعية، أن “ليبيا مليئة بالخيرات، واحتياطي الذهب الذي كان موجودا من أجل الدولار الأفريقي، فهي تمتلك 143 طنا من سبائك الذهب قيمتها 2 تريليون دولار، يعني تساوي ميزانية تونس لـ50 أو 60 سنة وكل هذا تم نهبه”.

وتابع أن “ثلث البترول الليبي ينهب ولا يباع بطريقة قانونية، فليبيا ليست دولة ولكنها قارة، والخلل الموجود بها حاليا يؤثر علينا كتونسيين لمدى طويل”.

ولفت إلى أن “رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لا يعتبر نفسه صديقا لتونس ويعتقد أن جزءا كبيرًا من أمواله وأموال عائلته صودرت من البنك المركزي التونسي”.

وأشار إلى أن “بعض الكتائب المسلحة اجتمعت في تونس مع رئيس الوزراء فتحي باشاغا، والمشكلة في ليبيا تتصاعد وعلينا الحذر، فالحل السياسي غير واضح، ومصلحة الشركات الكبرى ألا تستقر ليبيا”.

وشدد على أن “الشرعية في ليبيا أزمة كبيرة، وتصارع عليها حكومتان من مصراتة”.