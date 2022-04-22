دومة: لجنة “مشاورات القاهرة” ستجتمع في 15 مايو المقبل

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن لجنتي النواب والدولة ستعودان إلى القاهرة في 15 مايو المقبل لاستكمال المشاورات.

وأضاف دومة في تصريحات صحفية أن مشاورات القاهرة نجحت في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، لافتا إلى أنه تم التوافق على الإطار العام للمسار الدستوري وآلية معالجة القضايا الخلافية في مشروع الدستور.

وتابع: الـ 24 عضوا الذين اجتمعوا في القاهرة عملوا على إنهاء النقاط الخلافية للوصول إلى انتخابات قريبة بالبلاد.

وأوضح دومة أن النقاط الخلافية عديدة منها نظام الحكم، وشروط الترشح، وتشكيلة مجلس الشيوخ ومقرات مؤسسات الدولة والحكم المحلي ونظام الحكم إن كان فيدراليا أو مركزيا.

ولفت إلى أن نتائج المناقشات سوف تعرض على المجلسين من كل فريق لأخذ الرأي منهم وإطلاعهم على المستجدات.

وأكد أن وفد مجلس النواب يسير على الإعلان الدستوري الـ12 والذي اعتمده البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفي حال فشلها يتم الذهاب إلى إطار آخر وهو القاعدة الدستورية.

وشدد على ضرورة أن تتم عملية تسليم واستلام السلطة في إطار سلمي ولا يجب إراقة دم ليبين من أجلها، وواصل: عملية الاستلام والتسليم لا تتعلق بمجلس النواب وإنما السلطة التنفيذية، فالبرلمان أعطى الثقة لحكومة باشاغا وأنهى سابقتها.