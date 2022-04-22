جمعية رجال الأعمال الأمريكية – الليبية تبدي رغبتها في تطوير وتنمية موارد ليبيا الوفيرة من الطاقة

ليبيا – استضافت جمعية رجال الأعمال الأمريكية-الليبية المبعوث الأمريكي الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مائدة مستديرة في واشنطن أمس الخميس؛ لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العلاقات الأمريكية-الليبية.

البعثة الأممية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أفادت أن الشركات الأمريكية ترغب في المساعدة في تطوير وتنمية موارد ليبيا الوفيرة من الطاقة، بالإضافة إلى الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة -بما في ذلك القطاع المالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل للشعب الليبي.

وجددت الجمعية التزامها بإيجاد حلول مبتكرة وتحسين نفاذ ليبيا إلى الخبرة الأمريكية لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها.

وشكرت الجمعية السفارة الأمريكية لعملها على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا بما يمكن أن يساعد الشعب الليبي على تحقيق إمكانات دولتهم.

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