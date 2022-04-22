رئيس الحكومة: لدينا كلّ مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا

اطلع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والوفد المرافق له على الصعوبات التي تواجه المزارعين بالمنطقة، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم توفر الحبوب الجيدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على قطع غيار للآلات المستخدمة في الزراعة والري، وغيرها من التحديات الأخرى.

باشاغا وخلال جولته في الجنوب الغربي، بمواقع زراعية بوديان غدوة جنوب مدينة سبها، قال: “لدينا كلّ مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا، من أراضي خصبة وخبرات محلية، إلاّ أنه تنقصنا الإمكانيات والموارد، وهنا يأتي دور الحكومة وخاصة في ظل النقص الذي يشهده العالم في إمدادات الحبوب. سوف نعمل على توفير الحلول المستدامة من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى تشجيع الشراء من المزارعين الليبين”.