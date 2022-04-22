بعد توقف لأكثر من 7 سنوات.. البدء في تسيير رحلات بين بنغازي واسطنبول الثلاثاء

من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء القادم أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية المباشرة من مطار بنينا بنغازي إلى مطار اسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا.



وأوضح رئيس مكتب الصادر والوارد بمحطة الشحن الجوي بالخطوط الجوية الليبية عرفات البرغثى في تصريحات صحفية أن يوم الثلاثاء القادم ستنطلق أولى رحلات الخطوط الليبية من مطار بنينا الدولي إلى اسطنبول، بعد توقف دام لأكثر من “7” سنوات.



كما أشار البرغثي إلى أنه في اليوم ذاته؛ ستصل طائرة للخطوط الجوية الليبية بعد احتجازها لمدة سنة فى مطار مصراته وصيانتها في القاهرة اللتي استغرقت سنة، وستهبط فى مطار بنينا الدولي يوم 26 أبريل .