كعبار: حكومة فتحي باشاآغا ليس لها أي شرعية دولية

ليبيا – رأى الباحث أسامة كعبار المقرب من الجماعة الليبية المقاتلة أن حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هي الحكومة الفعلية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم انتخابها وفق مسار سياسي تم التوافق عليه في جنيف.

كعبار المقيم في دولة قطر وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي الجديد” القطري، أضاف أن عملية التسليم والتسلم بين حكومة الدبيبة وحكومة أخرى كان يجب أن تتم عبر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

واعتبر كعبار أن ما حصل في البرلمان وتكليف حكومة جديدة إجراء عبثي ويتعارض مع كل القوانين الليبية ومع المسار السياسي المتعارف عليه دوليًا.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع حكومة الدبيبة على أنها الحكومة الرسمية في البلاد، بالرغم مما يحصل من قبل البرلمان من خروقات، معتبرًا أن حكومة فتحي باشاآغا ليس لها أي شرعية دولية.

وأكد أن ما يحدث في ليبيا هو تصاعد في الانشقاق السياسي، وانسداد المشهد السياسي، لدفع البلاد في اتجاه معين، مضيفًا أن الصراعات السياسية في البلاد ستنعكس سلبًا على حياة المواطن وتفاقم من معاناته.

واستبعد كعبار وقوع حرب داخلية في البلاد لوجود أطراف يمكن الوثوق بها فيها مثل تركيا التي ستعمل على منع أي اقتتال داخلي حقيقي، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية