توجه أوروبي لدعم خفر السواحل الليبي

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي سوزانا تشيكّاردي، أن المفوضية الأوروبية أقرت بشرعية أفعال خفر السواحل الليبي، وأدركت أهمية العمليات التي ينفذها.

وأضافت تشيكّاردي في تصريحات صحفية، الجمعة، أن دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا يهدف لمنع مزيد من هدر الأرواح في عرض البحر المتوسط، وفي الوقت نفسه، محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذا الدعم يدحض التهجمات ضد عمليات خفر السواحل الليبي من قبل اليسار الأوروبي، الذي يُفضّل ترك كل شيء في أيدي المهربين.

وكانت منظمات حقوقية إيطالية وأوروبية انتقدت دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبي، بعد تزويده بسفينتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، متهمة الأخير بممارسة انتهاكات ضد المهاجرين وإعادتهم لبيئة غير آمنة في ليبيا.

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