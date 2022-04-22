رئيس نقابة خبازين بنغازي: سعر الدقيق مستقر عند 280 دينارا للقنطار

العنوان – بنغازي

قال رئيس نقابة الخبازين بنغازي محمود العريبي، إن سعر الدقيق مستقر عند 280 دينارا للقنطار الواحد.

وأوضح العريبي في تصريحات صحفية، أن أسعار المواد التي تدخل في تصنيع الرغيف مازالت مرتفعة.

وأكد أنه لا علم لديهم باعتماد الدولة بدائل لتوفير القمح أو الدقيق من عدمه، مشيرا إلى أن الرغيف متوفر والمعروض من الدقيق كاف لهذه الفترة.

ولفت إلى أن الطلب على الخبز خلال شهر رمضان يقل ويعتبر هذا الشهر بمثابة استراحة للخبازين.

وأضاف رئيس النقابة أن سعر رغيف الخبز هو دينار لكل 4 أرغفة والأوزان متفاوتة من خباز إلى آخر.

يشار إلى أن موجة غضب الفترة الماضية اجتاحت ليبيا بسبب ارتفاع أسعار الدقيق ما تسبب في رفع أسعار الخبز الأمر الذي لم يقبله الليبيين واعتبروه استغلالًا للأزمات.