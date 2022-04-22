السني: ليبيا انضمت إلى الدول الراعية لقرار ڤيتو داخل مجلس الأمن

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني إن ليبيا «انضمت إلى الدول الراعية لقرار (VetoInitiative) الذي يقضي بالزام عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة عند استخدام حق النقض (ڤيتو) داخل مجلس الأمن.

كما أوضح الطاهر السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة «تسمح بنقاش ومساءلة الدول المعنية من أجل توافق أكثر،وتحميلها المسؤولية لتفادي استخدام (ڤيتو) الذي تسبب في ظلم تاريخي لشعوب العالم.

ومن الجدير بذكره أن النص المقترح الذي نشرت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه يدعو إلى التئام الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة «في غضون عشرة أيام من استخدام دولة واحدة أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الفيتو، لمناقشة الوضع الذي تم على أساسه استخدام حق النقض».

ويجدر الاشارة الى أن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اجتمعوا الثلاثاء الماضي بطلب من دولة لشتنشتاين لمناقشة مشروع قرار دعمته واشنطن يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض.

وبحسب تقرير منذ أيام تم نشره لوكالة «فرانس برس»، فقد أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا إحياء هذه الفكرة المطروحة منذ مدة طويلة والهادفة لدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتخفيف استخدام حق النقض. وسمح فيتو موسكو لها بشل أي تحرّك في مجلس الأمن الذي يفترض أن يتدخل في هذا النوع من النزاعات كضامن للسلام العالمي، بناء على ميثاق الأمم المتحدة.