أفريكا إنتلجنس: قيس سعيد يطالب فتحي باشاغا بمغادرة تونس

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وتونس توتراً في الآونة الأخيرة. وحسب ما أشار تقرير صادر عن موقع “أفريكا إنتلجنس“، فقد طلب من باشاغا عدم استخدام تونس قاعدة خلفية لنشاطه السياسي.

ويقوم باشاغا منذ عدة أشهر برحلات متكررة إلى العاصمة التونسية كان آخرها في 17 أبريل، قبل أن يعود إلى بنغازي يوم 19 أبريل.

وحسب التقرير، فقد أثارت شائعات مستمرة بأن باشاغا وأنصاره كانوا على وشك محاولة الوصول إلى العاصمة من معبر الذهيبة الحدودي، انزعاج أجهزة الأمن التونسية، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، والذي استدعى في 16 أبريل السفير التونسي لدى طرابلس الأسعد العجيلي لمناقشة قضايا أمن الحدود.

وأشار التقرير إلى أن هذا الحادث يعكس التقارب بين الرئيس التونسي قيس سعيد والدبيبة. حيث يلتزم سعيد بنفس نهج نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وقد أكمل الدعم المالي الذي قدمته الجزائر، والتي وعدت بدفع مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار لتونس في ديسمبر، تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر. حيث يعتبر تبون من أشد المعارضين لحكومة باشاغا بسبب الدعم الذي يتلقاه من مصر، خصم الجزائر الكبير في الملف الليبي، حسب التقرير.

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