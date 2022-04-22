خارجية الحكومة الليبية تنفي الأخبار المتداولة حول مطالبة تونس مغادرة الحكومة البلاد

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ما تتداوله بعض وسائل الاعلام حول اعتراض الشقيقة تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها.

الوزارة، وفي بيان لها طالعته قناتنا، أكدت إن هذه الاخبار الزائفة لا تعدو الا أن تكون اشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية وتحاول تشويه الدور المتميز والمواقف التاريخية للشقيقة تونس تجاه الشعب الليبي.

كما أكدت الوزارة بأن الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية، مثمنةً جهودها لما قدمته وتقدمه من تسهيلات لوجستي وأمني للحكومة الليبية أثناء تواجدها في تونس، متطلعة الى توطيد هذه العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشقيقين.

كما نفى المكتب الاعلامي بالحكومة، الأخبار المتداولة حول مطالبة السلطات التونسية للحكومة بمغادرة تونس.

ونقل المكتب الإعلامي عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا التأكيد على الدور الإيجابي لدولة تونس في حل الأزمة الليبية على مر السنوات، مشيدا بحسن استقبال وضيافة أعضاء الحكومة طيلة الفترة الماضية.