شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «وسط الخبر»

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» المذاع على قناة الوسط (WTV)، أمس الجمعة، وصول رئيس حزب الوطن والرئيس السابق لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» عبدالحكيم بالحاج إلى العاصمة طرابلس، طارحة تساؤلات عن توقيت العودة، ومغزاها، وربطها بمواقف دولية واصطفافات للقوى محليا، وفق إجابات ضيوف الحلقة من المحللين السياسيين..

وبلحاج واحد من الأسماء المثيرة للجدل في المشهد السياسي الليبي منذ سنوات، رصدت جريدة «واشنطن بوست» في العام 2017، جانبا من تحول شخصية، حين قالت إن بلحاج الذي كان فيما مضى «جهاديا وقائدا ثوريا» أصبح الآن سياسيا ورجل أعمال إسلامي، إلا أن «الليبيين لم ينسوا بعد هوية بلحاج السابقة».

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وفي الثامن من يونيو 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إبان الأزمة الخليجية، قائمة من بينها بلحاج، قالت إن «قطر تأويهم» و«يشكلون خطرا على الأمن والسلم».

غير أن بلحاج اعتبر وقتها وضع اسمه بالقائمة قرارا «سياسيا وليس قانونيا»، مشيرا إلى أن علاقته التنظيمية والإدارية بالجماعة الليبية المقاتلة «انتهت منذ خروجه من السجن في 2010».