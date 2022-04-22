مصادر للعنوان: الدبيبة على تنسيق تام مع “بلحاج”

العنوان – طرابلس

كشفت مصادر خاصة لصحفية العنوان أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة على تنسيق تام مع أمير الجماعة الليبية المقاتلة المطلوب لدى النائب العام عبدالحكيم بلحاج.

وأضافت المصادر أن رجوع بلحاج من قطر إلى طرابلس كان بتنسيق مباشر مع الدبيبة والصلابي وبمباركة المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات تابعة لعبدالحميد الدبيبة هي من قامت بتأمين عودة بلحاج عبر مطار معيتيقة.

وأشارت إلى أن بلحاج يقدم نفسه حاليا كشخصية سياسية، مُستخدما الأندية الرياضية “سلمًا للصعود” إلى مبتغاه السياسي “المشبوه”.

وذكرت المصادر أن بلحاج سيطرح مُجددا فكرة الجهاز الموازي للأجهزة الأمنية “الحرس الوطني” والذي قامت قطر باقتراحه على “مصطفى عبدالجليل” في سنة 2011 ورفضه عبدالجليل في ذلك الوقت.

وأكدت أنه سيكون هناك اجتماع بين بلحاج والصادق الغرياني في الأيام المقبلة، واجتماع آخر سيكون مع الدبيبة في طرابلس، للتنسيق في عدة أمور من ضمنها ما أسموه بخطة “إخلاء طرابلس من القوات المعادية”.

ولفتت المصادر إلى ان أولى القوات المستهدفة هي القوات التي قامت بطرد بلحاج عام 2017 من طرابلس.

وأضافت المصادر أن هناك مخاوف لدى النائب العام الصديق الصور، حول عودة المطلوب بلحاج، والصور لايملك الجرأة حاليا لمواجهته.