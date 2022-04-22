ويليامز تؤكد ضرورة الالتزام بمسارات برلين حول ليبيا

أكدت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري قوي وإطار زمني ثابت.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، بوزير الدولة توبياس ليندنر ووزير الدولة بوزارة الخارجية أندرياس ميكايليس، حيث أطلعت ويليامز الوزيرين على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، حسب ما جاء في تغريدة لويليامز على صفحتها الرسمية.

وأكد أطراف اللقاء أهمية الحفاظ على الهدوء المطلق على الأرض، والعمل انطلاقاً من مسارات برلين، بما في ذلك ملفات الأمن والاقتصاد والقانون الإنساني الدولي ومسارات حقوق الإنسان.

يُذكر أن مشاورات القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، قد تم تعليقها بشكل مؤقت، على أن يتم استئنافها بعد عيد الفطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية