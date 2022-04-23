رئيس الحكومة الليبية رفقة وزير الصحة يطلع على سير العمل بمركز سبها الطبي

زار كل من رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا رفقة وزير الصحة بالحكومة، عثمان عبدالجليل، ونائب مجلس الوزراء سالم الزادمة، بزيارة مركز سبها الطبي، وذلك للوقوف على سير العمل بالمركز.

وقد أعلن وزير الصحة في وقت سابق عن خطة الحكومة فيما يخص ملف الصحة، والمتمثلة في إعادة هيكلة النظام الصحي والشروع في تنفيذ برامج التأمين الصحي، وتطوير خدمات المرافق الطبية (مراكز الرعاية الصحية – المستشفيات العامة والمركزية – المراكز العلاجية المتخصصة)، ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الصحية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الداخل والخارج، والشروع في تنفيذ برنامج الملف الصحي الرقمي للمواطنين، وتنفيذ مبادرات وبرامج خاصة (علاج الأورام، وتوطين العلاج في الداخل – الاهتمام بالشرائح من ذوي الامراض المزمنة والاحتياجات الخاصة ووحدات صحية للعناية بالمرأة)، ووضع برنامج فني دقيق لصيانة المرافق الصحية القائمة وإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة (مراكز لعلاج الأورام –مراكز علاج طبيعي – مراكز لعلاج العقم – مراكز لعلاج أطفال التوحد – مراكز الغسيل الكلوي)، وميكنة عمليات المشتريات الدوائية والخدمات الصحية لترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، وتنظيم ومراقبة الجودة في القطاع الخاص من مصحات ومراكز تشخيص ومعامل تحاليل طبية وتشجيعه لتقديم خدمات طبية بمستوى عال للمواطن والعمل على تكامل العمل بين القطاع العام