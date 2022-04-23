دومة: لجنتا البرلمان والدولة تعودان لمشاورات القاهرة في 15 مايو

تعود لجنتا وفدَي مجلس النواب ومجلس الدولة لاستكمال المشاورات في القاهرة منتصف شهر مايو المقبل- وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام نقلاً عن عضو البرلمان مصباح دومة.

ورأى دومة أن مشاورات القاهرة “نجحت في تقريب وجهات النظر بين المجلسين”، لافتاً في تصريحات صحفية متداولة إلى أن توافقاً قد تحقق على الإطار العام للمسار الدستوري، وآلية معالجة القضايا الخلافية في مشروع الدستور.

وأكد دومة في تصريحاته أن وفد النواب يسير على الإعلان الدستوري الـ12، الذي اعتمده البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفي حال فشلها يتم الذهاب إلى إطار آخر وهو القاعدة الدستورية، كما شدد على ضرورة أن تتم عملية تسليم واستلام السلطة في إطار سلمي، موضحاً أن عملية الاستلام والتسليم لا تتعلق بمجلس النواب وإنما السلطة التنفيذية، “فالبرلمان أعطى الثقة لحكومة فتحي باشاغا وأنهى سابقتها” – حسب قوله.

وأشار النائب بالبرلمان إلى أن الأربعة وعشرين عضواً الذين شاركوا في مشاورات القاهرة قد عملوا على إنهاء النقاط الخلافية للوصول إلى انتخابات قريبة بالبلاد، موضحاً أن هذه النقاط متعددة، منها شروط الترشح وتشكيلة مجلس الشيوخ ومقرات مؤسسات الدولة والحكم المحلي، إضافةً إلى نظام الحكم وما إن كان فيدرالياً أو مركزياً.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج المناقشات ستُعرض على المجلسين من كلِ فريق لأخذ الرأي منهم وإطلاعهم على المستجدات، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الثاني التشاوري في القاهرة، في 15 مايو المقبل حسب ما أفاد به دومة.

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