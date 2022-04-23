الوطنية للنقل البحري تعلن اقتنائها ناقلة النفط الخام الجديدة “أنــــوار طرابلس”

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الجمعة، اقتنائها ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة كلياً (أنــــوار طرابلس) التي تم استلامها اليـوم.

الشركة، وفي بيان صحفي لها، قالت: “بهذا الانضمام الجديد تكون الناقلة (أنوار طرابلس) هي باكورة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة والتي تم الانتهاء من صناعتها مارس 2022 بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING بدولة كوريا الجنوبية”.

وتابعت: “صنعت هذه الناقلة لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي”.

وأضافت: “بهذا الانضمام الجديد تكون الناقلة (أنوار طرابلس ) هي الناقلة الرابعة التي تنضم حديثاً إلى أسطولنا البحري خلال عامين من العمل المستمر، لتساهم هذه السفن الحديثة في المنافسة من أجل توسعة النشاط وتشبيب الأسطول بما يعزز من دورنا ومكانتنا كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي”.