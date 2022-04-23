كعبار: عملية التسليم والتسلم بين حكومة الدبيبة وأخرى كان يجب أن تتم عبر إجراء انتخابات

رأى الباحث المقرب من الجماعة الليبية المقاتلة ” أسامة كعبار ” أن حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هي الحكومة الفعلية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم انتخابها وفق مسار سياسي تم التوافق عليه في جنيف.

وأضاف كعبار في تصريحات تليفزيونية،أن عملية التسليم والتسلم بين حكومة الدبيبة وحكومة أخرى كان يجب أن تتم عبر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

كما اعتبر المقرب من الجماعة الليبية المقاتلة، أن ما حصل في البرلمان وتكليف حكومة جديدة إجراء عبثي ويتعارض مع كل القوانين الليبية ومع المسار السياسي المتعارف عليه دوليًا.

مشيرآ أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع حكومة الدبيبة على أنها الحكومة الرسمية في البلاد، بالرغم مما يحصل من قبل البرلمان من خروقات، معتبرًا أن حكومة فتحي باشاآغا ليس لها أي شرعية دولية.على حد زعمه .

وأكد كعبار أن ما يحدث في ليبيا هو تصاعد في الانشقاق السياسي، وانسداد المشهد السياسي، لدفع البلاد في اتجاه معين، مضيفًا أن الصراعات السياسية في البلاد ستنعكس سلبًا على حياة المواطن وتفاقم من معاناته.

مستبعدآ وقوع حرب داخلية في البلاد لوجود أطراف يمكن الوثوق بها فيها مثل تركيا التي ستعمل على منع أي اقتتال داخلي حقيقي، على حد تعبيره.