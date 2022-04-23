باشاغا: ليبيا لديها مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي

العنوان – سبها

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إنّ ليبيا لديها مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في البلاد.

وأضاف باشاغا خلال زيارته مواقع زراعية في وديان غدوة جنوب مدينة سبها أن ليبيا تملك أراضي خصبة وخبرات محلية، إلاّ أنه تنقصها الإمكانيات والموارد.

وأكد أنّ الحكومة وخاصة في ظل النقص الذي يشهده العالم في إمدادات الحبوب، سوف تعمل على توفير الحلول المستدامة من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى تشجيع الشراء من المزارعين الليبيين.

واستعرض خلال الزيارة الصعوبات التي تواجه المزارعين بالمنطقة، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم توفر الحبوب الجيدة.

وبحث رئيس الحكومة صعوبة الحصول على قطع غيار للآلات المستخدمة في الزراعة والري، وغيرها من التحديات الأخرى.