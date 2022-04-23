الطاهر السني يعلن انضمام ليبيا لمبادرة الفيتو بمجلس الأمن

انضمت ليبيا إلى الدول الراعية لقرار مبادرة حق النقض/ VetoInitiative، الذي يقضي بإلزام عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة عند استخدام حق النقض”الڤيتو” داخل مجلس الأمن- وفقاً لما ذكره سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني.

وأوضح السني في تغريدة له على تويتر -الجمعة- أن هذه الخطوة “تسمح بنقاش ومساءلة الدول المعنية من أجل توافق أكثر وتحميلها المسؤولية لتفادي استخدام الڤيتو، الذي تسبب في ظلم تاريخي لشعوب العالم” – حسب توصيفه.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا صوتت مؤخراً لصالح قرار بمجلس الأمن دعمته منظومة الدول الغربية بمجلس الأمن، يقضي بإبعاد روسيا عن منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكانت الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، ما أثار جدلاً واسعاً داخل ليبيا ودولياً على أداء الخارجية الليبية واتهمتها أطراف ليبية باتخاذ مواقف غير مدروسة، قد تضر بمصالح ليبيا في الخارج وعلاقاتها الدولية.

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