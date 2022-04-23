بالأسماء.. مصدر أمني: قتلى وجرحى جراء الاشتباكات المسلحة بالزاوية

أفاد مصدر أمني، بمقتل المليشياوي فراس الحطاب، وإصابة الميليشياوي عبد المعز القوي التابعين لميلشيا القصب إصابة خطيرة في الرأس و”4″ جرحى اخرين، وذلك اثر الاشتباكات التي حصلت بمدينة الزاوية.

المصدر الأمني، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد اندلاع اشتباكات مسلحة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الميليشيات المتواجدة في مدينة الزاوية قرب منطقة الشرفاء في المدينة.