معيوف: إغلاق النفط في أى حقل يؤثر على الطلب العالمي في ظل الأزمة الراهنة

قال المستشار في قطاع النفط والغاز عبد الجليل معيوف إن ‏ليبيا فقدت نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط.

وأضاف معيوف في تصريحات صحفية ، أن إغلاق النفط في أي حقل يؤثر بدرجة سلبية على الإيرادات، كما يؤثر على الطلب العالمي في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح المستشار النفطي أن الضرر الأكبر يقع على الأماكن النفطية في ليبيا، كما يؤثر على الآبار والمعدات السطحية في الحقول.

مشيرآ إلى أن الهدر الذي حصل في الميزانية من قبل حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة يمثل أزمة كبيرة، خاصة أن جميع الأموال التي أنفقتها الحكومة من ديسمبر الماضي، هي خارج النظام المالي.

كما لفت إلى أن صرف الميزانية كان يجب اقتصاره على المشروعات الليبية دون إهدارها في تحركات خارجية ليس منها فائدة في ظل الأوضاع التي تعانيها ليبيا.