رئيس الحكومة: نؤكد على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والإصلاح للطريق الرابطة بين سبها والجفرة

تفقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الجمعة، الطريق الرابطة بين سبها والجفرة.

باشاغا وخلال الزيارة التفقدية، اطلع على الحالة العامة للطريق التي تثير حفيظة المواطنين لما تسببت به من حوادث قاتلة أودت بحياة العديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية.

وأكّد باشاغا على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والإصلاح بالطريق، والتي كان من المفترض أن تكون منتهية لولا توقف الشركات القائمة على الأشغال عن العمل لأسباب مختلفة.

وشدد باشاغا أيضا على الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية الأخرى في ليبيا، وذلك من أجل تحسين السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.