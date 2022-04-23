أفريكا أنتليجنس: الليبية للاستثمار تفوز ببعض الطعون في باريس ضد سيبا بلاست التونسية

ذكر موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي بأن المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لافيكو” التابعة لها قد فازت ببعض الطعون المقدمة ضد الشركة التونسية “سيبا بلاست” التي تسعى إلى مصادرة أصول ليبية بقيمة 280 مليون يورو في فرنسا.

وأضاف الموقع الفرنسي أن المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها تكافح في المحاكم الفرنسية لكسب القضايا المرفوعة ضدها من “سيبا بلاست” التونسية التي تطالب بتعويضات عن إخفاق الدولة الليبية في تنفيذ سلسلة من العقود المتعلقة ببناء 3 سجون واستيراد معدات وسترات واقية من الرصاص وتوفير التدريب، التي منحها المجلس الوطني الانتقالي سابقا إلى شركة جياكوروسا الإيطالية قبل أن تتولى الشركة التونسية مسؤوليتها.

كما أشار “أفريكا أنتليجنس” إلى أن “سيبا بلاست” فازت بحكم لصالحها في تونس عام 2014، وبناء عليه أقامت إجراءات الحجز على الأموال المصرفية التي تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار وشركتها الفرعية “لافيكو”، ولكن أيضا على مبنى يضم متجرا متعدد الأقسام “فناك” في باريس ، المملوك لشركتيCompagnie des Exploitations Réunies CER) وFinancière CER (FCER) ، وكلاهما مملوك بالكامل لـ”لافيكو”.

وأفاد الموقع الفرنسي إن السلطات في طرابلس تحاول إظهار أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها شركة “سيبا بلاست” هي إجراءات احتيالية، ولفتت إلى أنها في يونيو الماضي بدأت دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الإنذار الصادر إلى الشركة التونسية، وأوضح أن “أوليفييه لويزون” الذي ينوب عن الدولة الليبية في هذا الجزء من القضية، سيكون قادرا على الدفع بأن المجلس الوطني الانتقالي لم يعد موجودا قبل عامين من فوز سيبا بلاست بحكم التحكيم لصالحها في تونس عام 2014.