في إشارة إلى الغرياني..صوان: أخطر شيء هو استخدام الفتوى لتأييد الرأي السياسي

العنوان – طرابلس

قال الإخواني محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي إن أخطر شيء هو استخدام الفتوى لتأييد الرأي السياسي.

وأضاف صوان في مطقع فيديو نشر على حساب الحزب في “فيسبوك” أنه صدرت فتوى بأن التعامل مع السعودية والإردن والإمارات تجاريًا حرام.

وتابع الإخواني صوان :”صدرت فتوى بأن زيارة فرنسا حرام. وزيارة مصر حرام، بل حتى الحج صدرت فيه فتوى في هذه الظروف”.

وأوضح صوان :”تصدر فتوى بتحريم الإمارات وتعتبرها جريمة لاتغتفر، ومن ثم يستقبل رئيس الحكومة سفيرها وتفتح السفارة في طرابلس، ونحن لسنا ضد ذلك فهذه هي السياسة حيث فيها تتغير الأمور”.

وقال أيضًا :”لكن أنت يا من قلت هذه حرام، ماذا نقول لك الآن، هل يوجد عاقل يقول هذا الكلام، حقيقة هذه أشياء لا أستطيع أن أدافع عنها”.

وتابع صوان :”أقول لصاحب هذه الفتاوي أنت أصبحت تتحدث كحزب سياسي، وهذه الأمور لاعلاقة لها بالفتوى”.