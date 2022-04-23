وزارة الصحة تحدد أسس التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية

أكد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عزام الهادي حسين، أن الوزارة ستوقف عمل المنظمات التي لم تسوّي مستنداتها القانونية كاملة وتسجيلها لدى الجهات ذات الاختصاص في الدولة الليبية، بدءاً من الأسبوع المقبل بعد إعطاء المهلة الكافية لاستكمال إجراءاتها ولم تلتزم.

وترأس مدير المكتب -في هذا الصدد- اجتماعاً موسعاً التأم داخل مقر مركز المعلومات والتوثيق مع ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة بالقطاع الصحي وأعضاء المكتب، لوضع إطار عمل مشترك بين وزارة الصحة والشركاء المحليين والدوليين.

واتفق المجتمعون على ضرورة استيفاء كافة المنظمات لإجراءاتها القانونية قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع يخص قطاع الصحة، بما في ذلك الشريك المحلي المنفذ للمشروع على الأرض” – وفقاً لما أوردته الوزارة على منصاتها الإعلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تأتي في مقدمة الدول المانحة، بتقديمها المساعدات للعديد من الدول، فيما دفعت الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إلى “الحاجة الماسة لبعض المنظمات في سد بعض الثغرات الفنية، مع التأكيد على عدم الاعتماد الكامل عليهم” – وفقاً لما أوضحه مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة.

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