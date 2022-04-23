مطالبا النائب العام بفتح تحقيق.. أبو زريبة: ماحدث في الزاوية ماهو إلا حصاد لما زرعته حكومة العائلة طيلة عام مُنْصَرِمْ من فساد وفشل

طالب عضو مجلس النواب، علي أبوزريبة، النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق في اشتباكات المجموعات المسلحة بمنطقة الشرفاء في مدينة الزاوية على خلفية اغتيال فراس الحطاب أحد أبناء عمومته، لإظهار الحقائق، وكشف المتورطين الذين استهانوا بحرمة الشهر الكريم.

أبو زريبة، وفي تصريحات صحفية، قال: “نترحم على روح الفقيد فراس الحطاب الذي قتل غدرًا بسبب تهاون بما تسمى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية”.

وتابع: “ما جرى اليوم في مدينة الزاوية من اقتتال بين الأخوة والجيران ما هو إلا حصاد لما زرعته حكومة العائلة طيلة عام مُنْصَرِمْ من فساد وفشل، واليوم استقر في وجداننا أن هذه الأحداث المروعة كانت مخطط لها لأغراض شخصية لشخص أصيب بهوس السلطة”.

وأضاف: “الأحداث الدامية ذكرتنا بماضٍ أليم وهي أحداث أبريل من العام 1984، حيث أنه في نفس شهر رمضان المبارك ونفس النتائج، وهذه الأحداث لن تجعلنا مكتوفي الأيدي وسوف نصعد الأمر إلى مطلب شعبي حتى لا نسمح بالمزيد من هذه المجازر”.