قدور: شائعات طلب مغادرتنا تونس تستهدف علاقتنا الثنائية المتميزة

قال حافظ قدور وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان، إن تونس لم تطالب حكومتنا بمغادرة أراضيها.

وأضاف قدور، في بيان له :” ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيسها فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها”.

ولفت قدور، إلى أن هذه الأخبار الزائفة لا تعدو إلا أن تكون شائعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية التميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية.

وتابع قدور:” ما يحدث محاولة لتشويه الدور المميز والمواقف التاريخية لتونس تجاه الشعب الليبي”.

واستطرد قدور:” نؤكد أن الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع نظيرتها التونسية، ونثمن جهود الحكومة لما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة الليبية أثناء تواجدها في تونس، ونتطلع إلى توطيد العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشفيفين.