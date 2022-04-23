السني يؤكد أن ليبيا انضمت للدول الراعية لقرار مبادرة حق النقض

العنوان – نيويورك

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إن ليبيا انضمت للدول الراعية لقرار مبادرة حق النقض.

وأضاف السني في تغريدة على موقعه في “تويتر” أن القرار يقضي بإلزام عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة، عند استخدام حق النقض الڤيتو داخل مجلس الأمن.

وأكد أن الخطوة تسمح بنقاش ومساءلة الدول المعنية من أجل توافق أكثر، وتحميلها المسؤولية لتفادي استخدام “الڤيتو” الذي تسبب في ظلم تاريخي لشعوب العالم.

يشار إلى أن حق النقض الڤيتو هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب.

هذا الحق يمنح فقط للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.