وزير الداخلية: من أولوياتنا حماية المواطن الليبي وتوفير بيئة أمنة له

أصدر وزير الداخلية عصام أبو زريبة، بياناً بشأن الأحداث التي جرت في مدينة الزاوية وقتل على إثرها عدد من الأشخاص.

وزير الداخلية، وفي بيان له، قال: “تابعنا عن كثب وببالغ القلق الأحداث الدامية التي جرت في مدينة الزاوية إزاء المواجهات المسلحة التي حدثت مساء اليوم الجمعة، ونترحم على الأرواح التي انتهكت في هذا الشهر الكريم”.

وتابع: “نناشد المجموعات المنخرطة في أعمال العنف هذه بضبط النفس والتوقف عن القتال فورًا وتغليب صوت العقل واللجوء إلى الحكمة حقناً للدماء، ومن غير المقبول على الإطلاق أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام سيطرتها خاصة في المناطق السكنية”.

وأضاف: “هذه الاشتباكات أدّت إلى ترويع السكان الآمنين ولن نسمح بتكرار هذا الأمر بتاتاً”، مؤكداً بأن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن من أولوياتها حماية المواطن الليبي وتوفير بيئة أمنة له وهذه أبسط حقوقه التي سنعمل على تحقيقها.