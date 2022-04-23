الحكومة الليبية تنفي طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها

نفت الحكومة الليبية صحة المعلومات المتعلقة باعتراض تونس على تواجدها في العاصمة التونسية، أو طلبها من رئيسها فتحي باشاغا مغادرة أراضيها ووصفتها بالشائعات المغرضة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الجمعة، اعتبر فيه هذه المعلومات شائعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية، مؤكدة أنها في حالة تشاور وتنسيق مستمر مع الحكومة التونسية، مثمنة التسهيلات الأمنية واللوجستية التي قدمتها للحكومة الليبية طيلة وجدوها في العاصمة التونسية.

وكان موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي المقرب من دوائر مخابرات غربية، أكد أن السلطات التونسية طلبت من باشاغا مغادرة أراضيها عقب ضغوط جزائرية، بعد أن أجرى الأخير لقاءات أمنية وعسكرية مع أطراف نافذة في المنطقة الغربية لتسهيل دخوله إلى العاصمة طرابلس عبر معبر الذهيبة، الأمر الذي وضعه في موقف محرج مع حكومة الوحدة التي يتطلع رئيسها عبد الحميد الدبيبة لزيارة تونس في الأيام القليلة القادمة، وفق تسريبات صحفية.

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