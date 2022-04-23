اللواء المنصوري: الدبيبة يتبع سياسة إرهاق ومحاربة القوات المسلحة لقصد إضعافها وتفتيتها

أكد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، على مواصلة وحدات الجيش لعمليتها الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

المنصوري، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن “أغلب التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الجيش في العمق الجنوبي لها امتداد في الدول المجاورة لليبيا من تلك الجهة”.

كما أكد أن الجيش قام أثناء هذه العملية بالتنسيق مع بعض هذه الدول لمحاصرة العناصر المتسللة ممن يحملون الجنسيات العربية والأفريقية، موضحا أنه لم تشارك في العملية أي عناصر تتبع أي جهات أخرى غير القوات العسكرية النظامية.

وأشار المنصوري إلى أن “حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تتبع سياسة إرهاق ومحاربة القوات المسلحة لقصد إضعافها وتفتيتها”، مطالباً الدبيبة بترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، واصفًا الدبيبة بـ”عديم الوطنية”.