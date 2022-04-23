ستيفاني: لابد من إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية

التقت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية، الجمعة، توبياس ليندنر، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ‏التقيت اليوم في برلين وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، أندرياس ميكايليس، لاطلاعهما على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة”.

وأضافت ستيفاني:” ‏اتفقنا على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت”.

وتابعت:” شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

واستطردت:” ‏تقدمت بالشكر لهما على دعم ألمانيا السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا”.