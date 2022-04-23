أنباء عن قتيل وجرحى في اشتباكات بمدينة الزاوية

أفادت مصادر على وسائل التواصل الاجتماعي، بوقوع اشتباكات بمدينة الزاوية أسفرت عن مقتل فراس الحطاب وتعرض عبد المعز القوي لإصابة خطيرة في الرأس، وكلاهما تابعان لكتيبة حماية المصفاة بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات مستمرة منذ المغرب بين أفراد تابعين لكتيبة حماية المصفاة، وآخرين من كتيبة الشرفاء.

ولم تُعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما قال شهود إن شوارع المدينة أصبحت خالية تماماً من الأهالي والمحال قد أقفلت بسبب خوف الناس من الاشتباكات.

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