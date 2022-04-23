وليامز: لابد من إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، توبياس ليندنر، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس.

وليامز، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: ”‏التقيت اليوم في برلين وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، أندرياس ميكايليس، لاطلاعهما على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة”.

وأضافت: ”اتفقنا على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت”.

وتابعت: ”شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

واستطردت: ”تقدمت بالشكر لهما على دعم ألمانيا السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا”.